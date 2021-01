Omar Sy, son épouse Hélène, Chris Marques... Mobilisés pour retrouver Diary Sow

Omar Sy pense à autre chose qu'au carton de Lupin ! Le héros de la série a été touché par la disparition inquiétante d'une brillante étudiante. La justice a ouvert une enquête.

Elle s'appelle Diary Sow, est sénégalaise et se retrouve au coeur de toutes les inquiétudes. L'étudiante du lycée Louis-le-Grand, à Paris, est injoignable depuis le 4 janvier 2021. Sa disparition a été signalée par le consul du Sénégal le 7 janvier. Omar Sy et son épouse Hélène ont tous les deux publié dans leurs stories Instagram des avis de recherche, avec photo de Diary Sow, description et numéros de téléphone à contacter pour communiquer la moindre information.

Comme le couple Sy, des milliers d'internautes ont sensibilisé les internautes sur les réseaux sociaux. Le juré de Danse avec les stars, Chris Marques, l'auteur Rokhaya Diallo, Nadège Beausson-Diagne ainsi qu'Hapsatou Sy ont également communiqué les alertes concernant Diary Sow.