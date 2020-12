Danse avec les stars : Denitsa Ikonomova proche d'un autre danseur, photos complices

Danse avec les stars est une grande famille. Les danseuses et danseurs du programme de TF1 se lient souvent d'amitié avec leur partenaire. Denitsa Ikonomova a par exemple une relation privilégiée avec Rayane Bensetti, avec qui elle formait un couple lors de la cinquième saison de DALS en 2014. Mais dimanche 13 décembre 2020, c'est auprès d'une autre figure de l'émission que la belle s'est affichée.

Denitsa Ikonomova et Maxime Dereymez se sont retrouvés pour une belle cause. Ensemble, ils ont participé à un vide-grenier organisé à Paris, au café Zen, établissement exceptionnellement ouvert pour l'occasion. Le duo de danseurs a fait le show mais pas uniquement. Ils étaient là pour vendre leurs vestes, costumes, robes, pulls et chemises de scène ou non au profit de l'Arche des associations, qui se proclame première fédération d'associations de protection, médiation et de droit des animaux.

Durant cette journée, les danseurs professionnels se sont éclatés. Ils ont pris la pose en veste à paillettes et bonnets de Noël, gâteau au chocolat en main. La complice de Rayane Bensetti et l'ancien partenaire de Shy'm – enceinte de son premier enfant et dont l'identité du compagnon reste mystérieuse – se sont même laissés aller à quelques pas de danse. Un porté par-ci, des rires chaleureux... leur complicité reste intacte, même loin des caméras de Danse avec les stars.

Sur Instagram, Denitsa Ikonomova a indiqué en story que tout avait été vendu ! "On voulait vous remercier d'avoir répondu présent, d'avoir été là pour nous et aussi pour l'Arche des associations qui va recevoir une bonne partie des dons récoltés", lance-t-elle au côté de son ami et collègue Maxime Dereymez qui se félicite lui aussi de la bonne tenue de l'événement.