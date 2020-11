Rayane Bensetti en couple avec Denitsa Ikonomova ? Retour sur leur relation ambigüe...

C'est en 2014, lors de la cinquième saison de Danse avec les stars sur TF1, que les regards de Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova se sont croisés pour la première fois. Le comédien a formé un couple avec la belle danseuse dans le show. Et depuis, ils ne se sont plus jamais quittés ! Retour sur cette relation particulière.

À force d'entraînements pour DALS, Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova ont tissé des liens forts. Et cette complicité se ressentait à travers l'écran, sur le parquet de la Une. Et alors que les interrogations quant à la nature de leur relation se multipliaient, le duo s'est embrassé sur scène, en fin de prestation, sur le son My way, la version de Robbie Williams.

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, l'acteur de 27 ans s'était expliqué sur ce baiser ambigu. "Y a pas eu galoche, y a eu smack... Pour ceux qui ont vu le prime, on a reçu un livre qui contenait toutes nos prestations du début à la fin. Pour le dixième chapitre, il y avait une page blanche. On s'est dit qu'on allait faire ça sur le prime pour en faire une photo pour cette dixième page, assurait-il. Ce qu'on fait sur le plateau, c'est aussi un travail d'acteur."

Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova, "une très belle histoire"

Seulement, voilà maintenant six ans qu'ils ne se lâchent plus. Dans les bons, comme dans les mauvais moments. En février 2018, Rayane Bensetti a dû faire face à une terrible épreuve, celle de la mort de son père Bachir, décédé après avoir lutté contre la sclérose latérale amyotrophique, plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Denitsa Ikonomova a été d'un soutien sans faille en ces temps compliqués.

Depuis tant d'années, entre eux, rien n'a changé. "Avec Denitsa, on vit une très belle histoire, on est très proches, c'est une rencontre magnifique", avait également confié l'acteur. Ils continuent de s'afficher plus complices que jamais sur les réseaux sociaux et bras-dessus bras-dessous lors d'événements. Toutefois, en six ans, ils n'ont jamais ne serait-ce qu'évoqué être en couple...

Retrouvez Rayane Bensetti dès 21h ce lundi 2 novembre 2020 sur TF1 dans Il était une fois Monaco, un téléfilm dans lequel il donne la réplique à Chantal Ladesou et Anne Serra.