Omar Sy en famille : road trip américain avec Hélène et les enfants

Le 19 décembre 2020, Omar Sy et sa femme Hélène ont partagé plusieurs photos de leur road trip à Sedona, en Arizona. Le couple parent de trois filles et deux garçons a passé une belle après-midi en famille, en pleine nature.

Mettant un point d'orgue à protéger ses enfants, Hélène Sy a pris soin de dissimuler leurs visages sur les différents clichés dévoilés sur Instagram. "Family, Nature & Health... All go together" ("Famille, Nature et Santé... Tout est lié"), écrit la fondatrice de l'association CéKeDuBonheur. Sur ce diaporama, on découvre également l'acteur star du film Intouchables et sa femme enlacés face au panorama sublime qu'offre Sedona. Le couple marié depuis 2007, et ensemble depuis plus de vingt ans, semble aussi amoureux qu'au premier jour.