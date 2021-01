Hélène Sy, maman "fière" : rares photos de famille et déclaration pour l'anniversaire de Selly

Quelques minutes plus tard, Hélène Sy a tenu à dédier une publication à sa Selly adorée. "Joyeux 20e anniversaire à mon premier enfant et meilleure amie", a-t-elle légendé, tout en publiant de nombreuses photos de la jeune femme.

Hélène et Omar Sy sont en couple depuis plus de vingt ans. Ensemble, ils ont accueilli cinq enfants : deux garçons et trois filles, dont on connaît peu de choses. Très discrets sur leur vie privée, ils préservent l'anonymat de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Ainsi, on ne connaît que les prénoms de Alhadji, Selly, Sabah et Tidiane

Depuis leur déménagement aux États-Unis, en Californie, en 2012, Hélène et Omar Sy ont la certitude d'avoir fait le bon choix pour l'épanouissement de leurs enfants. "Je sens que mes enfants sont plus libres. On les renvoie beaucoup moins à leurs origines qu'en France, où les choses ont bien changé depuis mon enfance. J'ai l'impression qu'à l'époque on vivait assez harmonieusement entre cultures différentes", déplorait la mère de famille dans un portrait à ELLE, en 2015.