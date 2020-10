Omar Sy : Sa femme Hélène très touchée par l'hommage de leur fille Selly, à un ami décédé

Comme on peut le voir sur le site de Selly Sy, la jeune femme est photographe. On y retrouve beaucoup de noir et blanc, mais surtout un certain engagement. Manifestations Black Lives Matter, série sur son père, Omar Sy, en habit de prière, modèles mixtes de toutes origines... Selly Sy a une véritable vision.

Ce n'est pas la première dois que la famille Sy rend un bel hommage à Ryan Breaux. Déjà en août dernier, au moment de l'annonce de la mort du jeune homme, Omar Sy exprimait sa peine sur les réseaux sociaux. "Je t'aime et tu me manques mon pote !", avait-il écrit sur Instagram.