Jessica Chastain maman pour la seconde fois ? Bébé surprise avec Gian Luca

A en croire le New York Times, Jessica Chastain et son mari Gian Luca Passi sont parents pour la deuxième fois. Le 26 mars 2020, l'actrice a en effet été aperçue mercredi avec un nouveau-né en porte-bébé, lors d'une balade en bord de mer à Santa Monica, en Californie. De son côté, son époux se promenait non loin de là avec leur première fille Giuletta, née par mère porteuse en novembre 2018. L'actrice qui vient de fêter ses 43 ans serait-elle devenue maman pour la seconde fois ? Sexe, prénom ou même date de naissance : le couple n'a encore donné aucune information sur cet heureux événement.

Mariée depuis le 10 juin 2017, lors d'une magnifique cérémonie donnée à Trévise dans la propriété familiale de Gian Luca Passi de Preposulo en Italie, Jessica vit des jours heureux avec son comte italien. D'abord réticente à l'idée de s'engager pour la vie, Jessica s'est finalement laissée convaincre par son amoureux issu d'une famille aristocratique italienne, et rencontré en 2012. Suite à son union, elle avait d'ailleurs confié en 2018 au Wall Street Journal : "J'adore être mariée. Je n'aurais jamais cru que ça m'arriverait, mais c'est un être humain spectaculaire, et je célèbre le fait de pouvoir partager ma vie avec lui".

Si la star semble épanouie sur le plan personnel, sa carrière n'est pas moins florissante. Après s'être illustrée dans les films Dark Phoenix et It Chapter Two, Jessica Chastain va multiplier les projets sur grand écran dans les prochains mois : le film d'espionnage 355 au casting cinq étoiles avec Penélope Cruz, Fan Bingbing, Lupita Nyong'o et Diane Kruger, attendu pour janvier 2021, le thriller américain Ava actuellement en post-production, le drame The Eyes of Tammy Faye réalisé par Michael Showalter...