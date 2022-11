Jessica Chastain dévoile son dos sublime dans une robe au décolleté interminable

Ca va swinguer, mais pas seulement, à partir du 4 décembre 2022. La série Paramount+ George & Tammy sera finalement diffusée après des mois et des mois d'attente. Le show, signé par la productrice Abe Sylvia, a eu droit à une grande avant-première dans les règles de l'art, organisée en Amérique, au studios Goya de la ville de Los Angeles, en Californiele 21 novembre 2022. Une occasion parfaite, pour l'équipe, de se retrouver, mais également d'accueillir de nombreux invités et de découvrir les réactions du public installé dans la salle.

Abe Syliva, qui est à l'origine de la série George & Tammy, a ainsi pu serrer dans ses bras ses deux héros Jessica Chastain - elle interprète Tammy Wynette et portait ce soir-là une sublime robe verte, au décolleté dorsal interminable - et le talentueux Michael Shannon - il joue son compagnon George Jones dans le programme. Kelly McCormack, Vivie Myrick, Pat Healy et David Wilson Barnes, qui sont également au générique de cette mini-série de six épisodes, étaient également présents. Ils ont pu croiser, dans la salle de projection des studios Goya, deux anciennes stars de la série The Office, à savoir Melora Hardin et Kate Flannery, c'est à dire Jan et Meredith, mais aussi Greer Grammer, Zak Steiner, Christina Ochoa, Keana Marie, Naomi Grossman, Arden Myrin, Alex Cubis, Shannon Dang, Hayley Low, Jade Clark et Karlee Perez.

Mais de quoi parle la série "George et Tammy" ?

Les six épisodes de la mini-série George & Tammy sont une adaptation audiovisuelle du livre The Three of Us : Growing Up with Tammy and George, qui a été écrit par Tammy Wynette elle-même, avec l'aide de sa fille Georgette Jones. Cette dernière était d'ailleurs présente le soir de l'avant-première américaine. Ce biopic dramatique et musical retrace donc l'histoire d'amour et la vie professionnelle du célèbre couple de chanteurs de country, Tammy Wynette et George Jones - lui est décédé le 26 avril 2013 à l'âge de 81 ans. Rendez-vous le 4 décembre 2022 pour découvrir ces nouvelles aventures musicales.