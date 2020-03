Steve Carell (The Office) : La vraie raison "complètement idiote" de son départ

Quand vous pensez à The Office, vous pensez automatiquement à Michael Scott et à son petit mug "World's best boss". Pendant sept années, Steve Carell a campé le plus drôle – mais le plus gênant – des patrons de l'univers en intégrant l'univers de l'entreprise Dunder Mifflin. Puis tout à coup, il a fallu que Jim, Pam, Dwight et Angela fassent sans lui. Si la série a duré neuf saisons, de 2005 à 2013, le comédien a tiré sa révérence un peu trop tôt... à la suite d'un petit malentendu. C'est ce qu'affirme le nouvel ouvrage consacré au show américain intitulé The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s, sorti le 24 mars 2020 aux Etats-Unis.

Brian Wittle, perchman et ingénieur du son à l'époque, se souvient. "Je me suis assis avec Steve Carell et il m'a raconté l'histoire, explique-t-il. Lors d'une interview donnée à la radio, il a mentionné au hasard, de manière un peu inconsciente, le fait que ça pourrait être sa dernière saison. Il n'avait pas prévu de parler de ça et il n'avait encore rien décidé. Sauf que l'équipe de la série n'a pas réagi." The Office sans Michael Scott, c'est comme une gelée sans agrafeuse, comme un univers sans feuilles en papier (les amateurs de la série comprendront !). Et pourtant. L'acteur a totalement disparu de la série, si ce n'est une ultime apparition lors du grand final pour un dernier "That what she said".

Il n'a juste vu aucune réaction de leur part

"Ils ne l'ont pas appelé pour lui dire 'Mais quoi ? Tu veux partir ?' Il n'a juste vu aucune réaction de leur part. Et quand la nouvelle a commencé à tourner, ils n'ont pas non plus fait de gros efforts pour le faire rester." Dans les derniers épisodes qui mettent en lumière Steve Carell, le public s'est ému de voir que sa jolie histoire d'amour avec Holly – interprétée par Amy Ryan – se concrétisait enfin, et qu'il était temps pour lui de voguer vers d'autres aventures. La réalité est un peu moins touchante. "La deadline approchait. Ils devaient lui faire une offre et ils ne l'ont jamais faite", poursuit Kim Ferry, coiffeuse sur les plateaux de tournage.