Cara Delevingne topless sous son costume au défilé Dior, look élégant mais très risqué

La Fashion Week est de retour, pour le plus grand bonheur de Cara Delevingne ! Elle en a retrouvé la ferveur ce lundi 5 juillet 2021 et avait enfilé une tenue osée pour l'occasion. Topless sous sa veste, le top model a évité de justesse l'accident vestimentaire.

C'est au Musée Rodin, dans le 7e arrondissement de Paris, Cara Delevingne a fait son retour à la Fashion Week parisienne. La jolie blonde de 28 ans s'y est rendue lundi après-midi pour assister au défilé Christian Dior. La maison présentait sa collection Haute Couture pour les saisons automne-hiver 2021-2022.

Cara l'a découverte du premier rang, assise entre ses amies Florence Pugh et Suki Waterhouse, et a partagé des vidéos du défilé dans sa story Instagram du jour. Ses plus de 43 millions de followers ont également pu admirer son look du jour. Toute de Dior vêtue, l'héroïne du film Life In A Year portait un costume bleu marine et des souliers beiges. Topless sous sa veste, Cara Delevingne a soigneusement évité l'accident devant les photographes.