Cara Delevingne cash sur sa relation avec Ashley Benson et leurs photos "folles"

Deux ans déjà que Cara Delevingne et Ashley Benson ont été photographiées, rentrant chez elles avec un banc érotique en cuir flambant neuf sous le bras. Désormais divorcées, les deux actrices restent toutefois hantées par ce souvenir aussi drôle qu'embarrassant. Dans un grand entretien à Cosmopolitan, Cara Delevingne s'est souvenue de ces photos virales capturées par un paparazzi.

"C'était lourd à porter. La photo est folle", se souvient-elle. Désormais plutôt amusée de toute cette histoire, Cara Delevingne explique avoir été très inquiète pour sa sécurité lors de la diffusion de ces photos. La porte d'entrée de sa maison de Malibu était clairement visible et reconnaissable, ce qui aurait pu donner lieu à des visites de fans obsessionnels. Le pire est arrivé : après un cambriolage, Cara Delevingne a été forcée de déménager. Malgré tout, le mannequin préfère vivre terré à Los Angeles plutôt que sur les terres du Royaume-Uni, d'où elle est originaire et où les tabloïds et paparazzi sont "p*tain de méchants".

C'est au sein de cette nouvelle maison qu'Ashley Benson et Cara Delevingne se sont confinées, ensemble. Une période difficile pour les deux actrices, qui se sont séparées en 2020. "Ça vous fait ou ça vous brise", estime-t-elle. Questionnée sur ses liens actuels avec son ex-femme, Cara Delevingne reste évasive : "Je ne pense pas avoir laissé une relation en si mauvais état que je me suis dit : 'Je ne parlerai plus jamais à cette personne'. J'aime toutes les personnes qui ont partagé ma vie et je veux le meilleur pour elles. Je veux les voir s'épanouir, être heureuses."

Depuis le divorce de Cara Delevingne, on lui a prêté des relations avec Kaia Gerber, Jaden Smith ou encore Paris Jackson. De son côté, Ashley Benson (Pretty Little Liars) avait un temps retrouvé l'amour dans les bras de G-Eazy. Elle est aujourd'hui toujours célibataire.