Cara Delevingne et Ashley Benson : Sortie au supermarché avec leur chiot

Cara Delevingne montre l'exemple. En pleine pandémie de Covid-19, de nombreuses personnes ignorantes abandonnent leur animal de compagnie. Certains annulent même l'adoption d'une petite boule de poils, par crainte qu'elle ne transmette le virus à l'homme, ce qui est complètement faux. La SPA et de nombreuses associations ont déjà tiré la sonnette d'alarme.

Cara Delevingne a annoncé sur Instagram être devenue la famille d'accueil de deux adorables chiots, qui semblent être des malinois, en attente de leur adoption. "Je garde ces deux beautés pendant le confinement et vous devriez aussi !", écrit le top model, en révélant leurs noms, Bowie et Hendrix, un hommage aux deux génies musicaux disparus. Ashley Benson a elle aussi fait de la pub pour l'adoption de ces deux chiots frères. "Regardez Bowie ! Il recherche une maison et adore faire des câlins", a-t-elle écrit sur Instagram, en dévoilant une craquante photo du toutou.

Avec son épouse Ashley Benson, Cara Delevingne n'a pas quitté les chiots d'une semelle, les emmenant même faire des courses. Sur des photos de paparazzi, on les voit porter des masques en se rendant dans le supermarché Erewhon Market de Los Angeles, un chiot sur l'épaule de l'actrice de Pretty Little Liars.

Ashley Benson et Cara Delevingne semblent être sur un petit nuage. Rencontrées sur le tournage du film Her Smell, dont elles partagent l'affiche, elles se sont fiancées à Saint-Tropez cet été. Il n'aura pas fallu attendre longtemps leur mariage puisqu'elles se sont mariées dans le plus grand des secrets, à Las Vegas. Une cérémonie officiée par un sosie d'Elvis, le 5 août 2019, tout juste un mois après leurs fiançailles.