Ashley Benson (Pretty Little Liars) entièrement nue sur Instagram

Ashley Benson, actrice emblématique de la série Pretty Little Liars, mène une vie à cent à l'heure depuis l'arrêt de la série. Compagne du top model Cara Delevingne, la comédienne de 29 ans multiplie les rôles au cinéma avec Her Smell ou encore Chronically Metropolitan (qui devrait sortir en 2020). Ashley est également une personnalité très suivie sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où 20 millions de fans partagent son quotidien.

C'est là qu'elle a décidé de dévoiler plusieurs jolis clichés tirés d'un récent shooting. On pouvait d'abord découvrir un portrait d'elle les cheveux mouillés, en noir et blanc. Toujours avec cette belle luminosité presque satinée, la seconde photo était un peu plus suggestive. Ashley Benson pose ici complètement nue, si ce n'est ce manteau qui recouvre délicatement son entrejambe. De quoi plaire à son épouse, qui s'est contentée de commenter : "Mon coeur."