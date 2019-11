Olivier Rousteing : Son "merveilleux déjeuner" avec Brigitte Macron à l'Elysée

Cara Delevingne, avec qui il a récemment réalisé un happening torride à Paris, l'actrice et conférencière Eva Longoria, les femmes de la famille Kardashian... Olivier Rousteing compte de nombreuses et prestigieuses admiratrices. Brigitte Macron en fait également partie. L'épouse du président de la République Emmanuel Macron a reçu le jeune créateur de mode à l'Élysée, pour discuter mode et vie privée...

Olivier Rousteing compte près de 6 millions d'abonnés sur Instagram. Il y a publié de nouvelles photos ce vendredi 15 novembre 2019. Le directeur artistique de Balmain a informé ses followers de sa présence au palais de l'Élysée, à Paris. Olivier Rousteing s'y est rendu sur invitation de la première dame Brigitte Macron, et était accompagnée de la réalisatrice Anissa Bonnefont.

"Quel merveilleux déjeuner avec notre première dame française à L'Elysée, écrit Olivier Rousteing en légende d'une photo de Brigitte Macron, Anissa Bonnefont et lui sur le perron de l'Élysée. Merci Madame Macron pour votre soutien, votre incroyable générosité et d'avoir pris le temps de passer ce moment précieux avec nous. Merci du fond du coeur d'avoir vu #WONDERBOY et de continuer à faire rayonner la France avec force, élégance et modernité et de croire en des jeunes talents comme nous."