Olivier Rousteing, né sous X : son message émouvant à sa mère biologique

Le 16 octobre 2019, Olivier Rousteing embarquera les téléspectateurs dans la recherche de ses parents biologiques. Un documentaire intitulé Wonder Boy retrace cette enquête. L'enfant né sous X devenu créateur de mode l'a évoquée dans une nouvelle interview et s'est adressé à sa mère, les larmes aux yeux.

"Ma mère avait 14 ans quand elle m'a conçu et 15 quand elle a accouché, a récemment confié Olivier Rousteing au magazine Elle. Elle est somalienne, a vécu à Djibouti avant d'arriver en France. Mon père est un Éthiopien de dix ans plus âgé et elle ne semblait pas réellement le connaître. Je découvre un parcours très particulier, elle n'était peut-être pas consentante..." Le directeur artistique de la maison Balmain a toujours eu envie de la retrouver. Il s'est lancé dans des recherches, que les téléspectateurs pourront suivre dans le documentaire Wonder Boy, réalisé par Anissa Bonnefont.

Mardi 1er octobre 2019, Olivier et Anissa étaient invités sur le plateau de Quotidien. Le talentueux jeune homme a répondu aux questions de Yann Barthès et présenté le documentaire comme un message de remerciements à sa mère : "C'est certainement une façon de lui dire... que je vais bien. De la remercier par rapport à toute la souffrance qu'elle a pu avoir, et lui dire que finalement... tout va bien."