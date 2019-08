Cara Delevingne et Ashley Benson : Elles se sont mariées à Las Vegas !

"Elles étaient sûres de ce qu'elles faisaient et de ce qu'elles représentent, l'une pour l'autre, a confié le propriétaire de la chapelle, Michael Kelly, au Sun on Sunday, l'édition dominicale du Sun. Elles étaient clairement dévouées l'une à l'autre et avaient les plus grands sourires sur leurs visages."

"Vous pouviez voir qu'elles étaient sérieuses sur ce qu'elles faisaient mais s'amusaient beaucoup. Elles voulaient [un mariage] simple, discret et facile", ajoute-t-il. À l'issue de la cérémonie, Cara et Ashley ont pris leur portrait de mariées dans une voiture Cadillac rose.

Cara Delevingne et Ashley Benson avaient célébré leurs fiançailles à Saint-Tropez, le 8 juillet 2019. Les héroïnes du film Her Smell avaient lancé les festivités au restaurant GiOiA de Jean-Roch, et les avaient poursuivies dans son célèbre club, le VIP Room.