Cara Delevingne: Fin d'année magique avec son épouse Ashley Benson et sa famille

Ahsley Benson et Cara Delevingne semblent vivre une relation épanouie. Depuis leurs fiançailles à Saint-Tropez au début de l'été dernier, les deux héroïnes du film Her Smell se sont mariées à Las Vegas en août dernier, devant un sosie d'Elvis Presley. "Tu me rassures. Tu me laisses faire la folle, la sauvage, tu me libères, tu me rassures, tu me rends curieuse. J'ai l'impression que je te connais depuis toujours et je suis si fière de te voir te transformer en la femme que tu as toujours voulu être. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire", avait si tendrement déclaré Ashley Benson dans un message à sa compagne, le 19 décembre dernier.