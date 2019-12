Cara Delevingne: Doux baiser dans le bain pour l'anniversaire de sa femme Ashley

Rien n'est jamais de trop quand on veut célébrer l'amour de sa vie. Le 18 décembre, l'actrice Ashley Benson a fêté ses 30 ans. Et c'est par le biais d'Instagram que sa femme, la mannequin Cara Delevingne a voulu lui souhaiter.

Sous une série de photos, dont une où l'on voit la top model et l'actrice de Pretty Little Liars s'embrasser dans une baignoire, on peut lire une longue déclaration d'amour. "Joyeux anniversaire @ashleybenson. Je pourrais dire tellement de choses mais ce que j'aime et chéri le plus chez nous c'est que je n'ai pas besoin de le faire parce que TU SAIS et c'est le principal", commence Cara Delevingne. "C'est toi et moi et c'est ce que je préfère. Tu me rassures. Tu me laisses faire la folle, la sauvage, tu me libères, tu me rassures, tu me rends curieuse. J'ai l'impression que je te connais depuis toujours et je suis si fière de te voir te transformer en la femme que tu as toujours voulu être. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire." L'actrice, qui vient radicalement de changer de tête, a répondu d'un pudique "Je t'aime ma meilleure amie, ma reine". Ce n'est pas la première fois que le couple s'expose sur Instagram, les deux femmes enflamment régulièrement la Toile avec leurs photos dénudées.

Après des fiançailles à Saint-Tropez, les deux héroïnes du film Her Smell (sorti le 17 juillet dernier) se sont mariées à Las Vegas le 3 août 2019. Un sosie d'Elvis Presley avait officialisé leur union. Cara Delevigne, qui a raconté souffrir de psoriasis, a mis un terme à sa carrière de mannequin pour se diriger vers ce qui lui plait depuis toujours... le cinéma. En novembre dernier, Cara Delevingne et Olivier Rousteing ont fêté la sortie de leur collaboration : une collection pour Puma et Balmain ! Cara, égérie de l'équipementier allemand, et Olivier, directeur artistique de la maison parisienne, ont célébré la sortie de leur projet le jeudi 21 novembre 2019 aux Milk Studios, à Los Angeles.