Ashley Benson : La femme de Cara Delevingne change radicalement de look

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont plus proches de leurs fans. Ashley Benson invite les siens à vivre son quotidien et partage avec eux les photos de ses looks beauté et coiffure. Le dernier en date marque un changement radical : l'actrice mariée à Cara Delevingne est passée du blond au brun !

Ashley Benson compte plus de 20 millions de followers sur Instagram. Elle y a publié un nouveau selfie ce mardi 8 octobre 2019. L'actrice de 29 ans souhaitait montrer aux internautes son nouveau visage.

Grâce à la coiffeuse Kylee Heath, identifiée sur l'image, Ashley a dit au revoir à ses cheveux blonds. Elle est désormais brune.