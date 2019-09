Halsey en robe ultra ajourée, Cara Delevingne main dans la main d'Ashley Benson

Les plus belles étoles vont se succéder sur les catwalks de la Fashion Week new-yorkaise, et ce jusqu'au 14 septembre 2019. Mais évidemment, en de telles occasions, il est de bon ton de ne pas avoir l'oeil que sur les défilés. Venus admirer les nouvelles collections griffées DKNY, une longue liste de tops ont mis le feu dans les rues américaines et sur les photocalls. Kendall Jenner a changé quinze fois de tenues dans la journée, volant la vedette à Alessandra Ambrosio, Nina Agdal, Jasmine Sanders ou Suki Waterhouse. Quant à la chanteuse Halsey, elle avait fait le choix audacieux d'une longue robe noire à lacets, fendue... de bas en haut.

Couple phare du défilé : Cara Delevingne et sa chérie Ashley Benson. Main dans la main, les amoureuses sont passées des podiums aux festivités qui avaient lieu au St. Ann's Warehouse – institution de performances artistiques du quartier de Brooklyn – pour célébrer les 30 ans de DKNY. En crop top blanc, pantalon noir et queue haute, le mannequin et comédienne de 27 ans n'était pas venue seulement pour roucouler en backstage... mais aussi pour introduire le concert exclusif qu'Halsey allait donner, suivant le DJ set des Martinez Brothers. "Je suis très très heureuse d'être sur scène pour vous présenter l'une de mes très bonnes amies", a-t-elle annoncé, le sourire aux lèvres, comme le raconte l'Evening Standard.

Après s'être fiancées à Saint-Tropez, Cara Delevingne et Ashley Benson se sont mariées le 3 août 2019 à Las Vegas. "Je ne veux pas être trop discrète pour que personne ne pense que j'ai honte de quelque chose, expliquait l'héroïne de Carnaval Raw dans les colonnes du magazine Elle. Mais je n'ai jamais été dans une relation où tout est si public. Cette relation semblait différente. Nous étions arrivées à un point où nous devions garder des choses secrètes, stopper cette attention non désirée. Maintenant, je me dis que je dois être fière."