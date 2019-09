Rihanna : Son défilé de lingerie VIP avec Bella Hadid et Cara Delevingne

C'était sans aucun doute un des temps forts de la Fashion Week de New York. Le 10 septembre 2019, au Barclay's Center de Brooklyn, Rihanna a présenté sa nouvelle collection de lingerie Savage x Fenty automne-hiver 2019 lors d'un défilé-concert. Un événement de quarante minutes aussi ambitieux que secret, qui a réuni de nombreuses personnalités de la mode et de la musique.

Pour cette nouvelle présentation défendant une mode inclusive, Rihanna s'est associée à Amazon Prime pour la diffusion en exclusivité de son défilé, qui sera disponible pour les abonnés de la plateforme dès le 20 septembre prochain. Les invités de mardi soir ont donc été privés de téléphone pour ne rien révéler de cette soirée difficilement plus VIP. Malgré tout, on sait que Gigi Hadid, sa soeur Bella, Cara Delevingne, Laverne Cox et Joan Smalls en étaient les mannequins stars, quand DJ Khaled, Halsey, Normani, Big Sean, Migos ou encore Fat Joe étaient chargés de l'ambiance musicale. Rihanna ne s'est pas contentée de rester en coulisses puisqu'elle aussi est montée sur le podium pour deux apparitions chorégraphiées.