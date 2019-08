Cara Delevingne pose nue et se confie sur sa rencontre avec Ashley Benson

Cara Delevingne fait la couverture du mois de septembre de l'édition américaine de Marie Claire, paru le 13 août 2019. Le superbe mannequin de 27 ans y évoque sa relation avec Ashley Benson, mais aussi sa vision du genre et de la sexualité. En couple (et mariée) avec l'actrice de Pretty Little Liars, Cara Delevingne évoque avec candeur leur rencontre, sur le tournage d'un film où elles étaient toutes deux au casting.

Quand elle parle d'Ashley, Cara dit en toute décontraction "ma petite amie" ("my girlfriend", dans le texte), même s'il faudra encore quelques semaines après cet entretien pour que le couple officialise sa relation, relève d'emblée la journaliste de Marie Claire, qui rappelle qu'elles "se sont rencontrées au printemps 2018, sur le plateau du film Her Smell, d'Alex Ross". "On ne cherchait pas à être en couple. C'était juste vraiment authentique et naturel", confie le top model. Son interlocutrice s'amuse de la voir se comporter avec leurs quatre chiens : "Je ne peux pas m'empêcher d'avoir l'impression qu'elle fait un transfert quand elle décrit les chiens de Benson comme "hyper adorables" avec "le plus calme des tempéraments" alors que "ces deux-là" - elle montre ses propres chiens [Leo le pomsky (croisement d'un husky et d'un Poméranien) et Alfie le chihuahua, NDLR] - sont "des psychopathes" qui lui font payer une récente absence en se soulageant dans toute la maison."

Discrète sur sa vie privée, Cara Delevingne l'est moins lorsqu'il s'agit d'évoquer des sujets sensibles, comme son rapport à la sexualité. Au début de sa relation avec Ashley Benson, elles ont été photographiées en train de ramener des objets érotiques (dont une balançoire sexuelle) à leur domicile. "Je ne parle pas de sexe juste pour parler de sexe. Je parle d'expériences, lorsque c'est une agression, que c'est confus, positif ou négatif", explique celle qui a dénoncé Harvey Weinstein, qui l'a agressée sexuellement.

Toujours aussi soucieuse de l'acceptation de soi, Cara Delevingne expose son refus d'une vision étriquée du genre : "Toute l'idée du genre est si fixe. Je voudrais juste l'exploser. Je suis non-binaire, mais je me sens tout aussi homme que femme."

Retrouvez l'interview de Cara Delevingne en intégralité dans le dernier numéro de Marie Claire USA.