Cara Delevingne et Kaia Gerber en couple ? Ça se précise...

Kaia Gerber et Cara Delevingne seraient-elles en couple ? Les deux top model semblent passer plus de temps ensemble et viennent même de dévoiler des tatouages communs, pour l'anniversaire de Cara, le 12 août 2020.

Cara Delevingne via Kaia Gerber's Instagram. pic.twitter.com/kDDFK1ZU58 — CARAUPDATES (@US_CARA) August 12, 2020

Il faut dire que les preuves s'accumulent. Ayant reçu un cardigan - cadeau de Taylor Swift à l'occasion de la sortie de son album évènement, Folklore -, elles s'étaient photographiés à deux dans le pull. Kaia et Cara avaient été photographiées ensemble dans les rues de Los Angeles à l'occasion des manifestations du mouvement Black Lives Matter. Elles avaient été aperçues en train d'échanger des gestes tendres. Si cette rumeur s'avère vraie, elles l'officialiseront au moment venu. Par le passé, Kaia Gerber a été la compagne de Pete Davidson pendant quelques mois l'année dernière. Cara Delevingne, elle, vient de vivre une rupture douloureuse : le divorce d'avec Ashley Benson, en avril 2020, après plus de deux ans de vie commune.

