Kaia Gerber enceinte ? Elle éveille les soupçons sur Instagram

Kaia Gerber a-t-elle une heureuse nouvelle à annoncer ? Les internautes s'interrogent après qu'elle a publié une photo sur Instagram. De profil, le ventre nu, la fille de Cindy Crawford lit un livre pour mères de famille...

Kaia Gerber compte plus de 5 millions d'abonnés sur Instagram. Elle y a posté une nouvelle photo ce jeudi 30 janvier 2020. Le mannequin pose de profil, en pull à capuche dézippé, haut court et legging, une tenue confortable permettant à ses followers de voir son ventre nu.

Une glace dans la main, Kaia se cache le visage avec un livre. Son titre ? The One Minute Mother, écrit par le docteur Spencer Johnson. L'auteur y dévoile aux lecteurs "le moyen le plus rapide d'aider vos enfants à s'apprécier et à se tenir correctement".

"Lisez ça", ajoute Kaia Gerber sur l'image. Il n'en fallait pas plus pour que de nombreux internautes la soupçonnent d'être enceinte.