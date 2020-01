Mylène Farmer, Caroline de Monaco... Les grands moments de la Fashion Week

View this post on Instagram

Ambassadors and friends of the House gathered at the Grand Palais in Paris for the unveiling of Virginie Viard's Spring-Summer 2020 Haute Couture collection. #CHANELHauteCouture #CHANEL @Lesage #Lesage @elliebamber_ #EllieBamber @sashaluss #SashaLuss @evagreenweb #EvaGreen @xxxibgdrgn #GDragon @mamabintasane #MamaSane @matidiop #MatiDiop @naomidiazibeyi #NaomiDiaz @konichan7 #NanaKomatsu @kristine_froseth #KristineFroseth @sebastientellier #SebastienTellier @deandelarichardiere #AmandineDeLaRichardiere @girardotana #AnaGirardot @mewnittha #NitthaJirayungyurn @carolinedemaigret #CarolineDeMaigret @pharrell #PharrellWilliams @ladjly #LadjLy #HelenWilliams @juliettedol #JulietteDol @laurabaileylondon #LauraBailey @Vittoria @Guannan_cai @MarjanJonkman @Chaikra @KaiaGerber @SiaVlasova @RebeccaLongendyke #GaspardUlliel