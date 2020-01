Vaimalama Chaves chante pour la Fashion Week, Clémence Botino la soutient

Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Paris la capitale de la mode. Après avoir glorifié les modèles masculins, la Fashion Week met en lumière la haute couture sur les catwalks de la ville. Cette épopée stylistique, certains ne la rateraient pour rien au monde, à commencer par notre très chère Miss France 2020, Clémence Botino. Après avoir applaudi les collections du créateur Julien Fournié, la jeune beauté guadeloupéenne s'est rendue dans le 8e arrondissement, à l'hôtel Le Marois – France Amériques, pour applaudir La Métamorphose.

Ni Kafka ni Ovide n'étaient de la partie. En revanche, Clémence Botino était au bras de son chaperon favori, la présidente du comité Miss France, Sylvie Tellier. Leur présence était-elle vraiment le fruit du hasard ou à un goût très prononcé pour les robes longues, ce mardi 21 janvier ? Oui et non, puisqu'un autre joli pilier du clan Miss France accompagnait le défilé de sa douce voix : Vaimalama Chaves, vêtue d'une sublime toilette écarlate, venue interpréter quelques accords pendant que les modèles arpentaient la piste. Si vous avez loupé le show, pas d'inquiétude. Le 7 février prochain, son premier album Good Vaïbes sera disponible dans les bacs et sur toutes les plateformes de streaming. Ouf.

Un début d'année difficile

Cette soirée, placée sous le signe de la mode et de la musique, a sans doute mis un peu de baume au coeur meurtri de Sylvie Tellier. En l'espace de quelques semaines, l'ancienne gagnante de l'année 2002 a perdu plusieurs membres de la famille Miss France, dont le délégué bourguignon Michel Marinelli, disparu le 16 janvier dernier. "Il nous a quittés aujourd'hui, expliquait-elle, attristée, sur son compte Instagram. Tous nos délégués régionaux se joignent à moi pour adresser nos pensées et notre soutien à sa famille." Le temps pansera, on l'espère, ses blessures...