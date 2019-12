Miss France 2020 : Sacrée, Clémence Botino a failli perdre pied !

Elles étaient trente à rêver de cette couronne mais c'est finalement Clémence Botino, Miss Guadeloupe 2019, qui l'a remportée ainsi que la prestigieuse écharpe qui va avec. Mais alors que ses rivales se précipitaient vers elle pour la féliciter, la jeune femme de 22 ans a bien failli tomber dans les pommes. Interrogée par Le Parisien, Miss France 2020 revient sur ses quelques secondes qui ont tout changé.

Alors qu'elle se tenait face à la favorite, Miss Provence, Clémence Botino attend avec angoisse le verdict final. Il tombe : elle est élue Miss France. Une déferlante d'émotion se précipite alors dans tout son corps : "Quand j'ai entendu mon nom, tout s'est mélangé. Maintenant cela va mieux, même si c'est au fil des jours que je comprendrai vraiment ce qui m'arrive. En plus, la surprise était grande et on le voit à l'image. Je ne m'y attendais pas du tout", explique la jeune femme. Après une soirée longue de plusieurs heures, la jolie Guadeloupéenne relâche enfin toute la pression accumulée et manque de s'effondrer : "Sur le moment, je n'ai même pas réalisé que je perdais connaissance. Ce sont les gens après qui m'ont dit 'tu as failli t'évanouir', alors que j'avais l'impression que j'étais consciente", raconte-t-elle.

Pour Clémence Botino, la surprise a été totale : "Je ne m'y attendais pas du tout. C'était inattendu de devancer Miss Provence qui jouait à domicile. C'était une très belle candidate, j'ai eu très peur mais j'ai cru en mon étoile et j'ai bien fait", déclare-t-elle avec un sourire ému.

Heureusement, elle a pu compter sur Vaimalama Chaves, Miss France 2019, pour la soutenir et lui offrir un moment de douce complicité devant la France entière. Front contre front, la sublime Tahitienne lui a prouvé qu'elle pourrait compter sur elle et a rassuré la nouvelle élue, d'un simple geste.

Heureusement, durant son année de Miss France, Clémence Botino ne sera pas livrée à elle-même et pourra compter sur le soutien de Sylvie Tellier et de sa nouvelle famille.