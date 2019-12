Kaia Gerber : Son petit ami Pete Davidson, en désintox pour les fêtes

L'actrice Amanda Bynes, l'ancien héros de Game of Thrones Kit Harington, le top model Naomi Campbell... De nombreuses célébrités sont passées par des centres de désintoxication. Pete Davidson en fera également l'expérience. Le comédien et petit ami de Kaia Gerber a subtilement informé ses fans de sa prochaine destination de "vacances"...

Samedi 21 décembre 2019, Pete Davidson a participé à l'émission Saturday Night Live (diffusée sur NBC), célébrant le retour d'Eddie Murphy. Au cours d'un sketch mimant une interview pendant un journal télévisé, Pete Davidson a indiqué aux téléspectateurs qu'il se rendrait en centre de désintoxication. Le comédien de 26 ans n'a pas prononcé le mot "rehab", mais il en a décrit les conditions.

"Je pars pour de petites 'vacances', dont l'assurance paye une partie, et où on vous prend votre téléphone et vos lacets, et où vous avez des colocataires, mais [ces vacances] vous coûtent quand même 100 000 dollars ?", a blagué Pete Davidson. Le jeune homme consomme notamment du cannabis à titre médical, dans son traitement pour la maladie de Crohn.

On imagine donc que Kaia Gerber ne verra pas son petit ami avant le début de 2020.