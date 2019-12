Amanda Bynes encore en rehab, elle s'est enfuie du centre de désintoxication

La descente aux enfers ne cessera donc jamais pour Amanda Bynes. La comédienne de 33 ans enchaîne tant les séjours en rehab qu'on a du mal à savoir où elle en est. Le problème, c'est que ses propres parents ont perdu le fil... et se seraient rués au tribunal pour obtenir l'aide des juges. Pour cause : la jeune femme se serait enfuie du centre qui l'avait prise en charge pour soigner ses addictions, la semaine dernière, selon les informations du magazine The Blast.

Consciente de ses démons, ayant rechuté à cause d'une dose trop importante de stress, Amanda Bynes s'était rendue d'elle-même en cure de désintoxication. L'héroïne de la série Ce que j'aime chez toi avait même décidé de se reprendre en main en suivant les cours d'une école de design de mode... qu'elle vient d'abandonner. Diagnostiquée bipolaire en 2013, l'actrice est hélas une habituée des cliniques spécialisées. En novembre 2018, peu de temps avant de retourner prendre soin d'elle, Amanda jetait un regard parfaitement clairvoyant sur ce qui la faisait chuter de manière régulière dans Paper Magazine.

Je me sens prête à remonter la pente

"Mon comportement était dicté par la drogue et dès que j'arrêtais, je revenais à la normale, expliquait-elle. Je sais que mon comportement a pu paraître étrange aux gens qui essayaient de comprendre ce qui n'allait pas. Je n'ai aucune peur du futur. Je suis passée par le pire, je me suis ouverte aux autres et j'ai survécu. Je me sens simplement prête à remonter la pente."