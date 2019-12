Kit Harington : Première apparition avec sa femme depuis sa sortie de rehab

Le 28 mai dernier, les amoureux de Game of Thrones apprenaient qu'un des héros de la série, Kit Harington, entrait dans un centre de désintoxication. L'acteur avait ensuite fait sa première apparition publique après sa sortie aux Emmy Awards. Cette semaine, il a été surpris avec son épouse Rose Leslie, pour la première fois depuis le printemps dernier.

C'est à Londres que Kit Harington et Leslie Rose étaient de sortie. Mardi 10 décembre 2019, les deux acteurs de 32 ans (ils fêteront leurs 33e anniversaires les 26 décembre et 9 février prochains) s'étaient rendus à l'église St Botolph-without-Bishopsgate. Ils y ont participé à la soirée de chants de Noël organisée par l'association MS Society, qui lutte contre la sclérose en plaques.

Kit Harington et Leslie Rose ont quitté l'événement en présence de photographes. Les époux ne se donnaient pas la main mais ont échangé quelques mots, des regards et des sourires.

Ainsi, Kit et Rose ont fait leur première apparition à deux depuis avril, mois du début de la diffusion de la dernière saison de Game of Thrones. La fin de la série a profondément affecté l'interprète du personnage de Jon Snow. Stressé, fatigué et accro à l'alcool, Kit Harington s'est soigné en rehab et en est sorti en bien meilleure forme.

Désormais, Kit Harington et Rose Leslie disposent de tous le temps nécessaire pour se retrouver. Ils pourraient également réaliser leur rêve d'enfant, comme confié par Kit dans une interview accordée au magazine InStyle.