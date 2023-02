"Je suis terrifié" : Kit Harington bientôt papa pour la 2ème fois, sa femme Rose Leslie est enceinte !

Se perdre dans la neige de l'autre côté du Mur, ça rapproche ! Kit Harington et Rose Leslie se sont rencontrés alors qu'ils incarnaient Jon Snow et Ygritte dans la deuxième saison de la série Game of Thrones. Et si leur couple fictif n'a pas duré, par la force des choses, leur amour n'a cessé de brûler dans la vraie vie. En 2016, les deux comédiens officialisaient leur relation le soir de la cérémonie des Olivier Awards, à Londres. En juin 2018, ils se sont dits "oui" en Écosse en présence de leurs proches, mais aussi de quelques-unes des stars de la série HBO. Ils ont finalement accueilli leur premier enfant, un petit garçon, en février 2021. Voilà que la famille devrait bientôt s'agrandir.

Il est sur le point d'avoir le choc de sa vie

Invité sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon, Kit Harington a effectivement annoncé que son épouse, Rose Leslie, était à nouveau enceinte, alors qu'il évoquait sa nouvelle vie de père. "Notre fils est sur le point d'avoir le choc de sa vie, a expliqué le beau britannique de 36 ans. Il va bientôt avoir un frère ou une soeur. Je suis terrifié. Vous savez, avec le premier enfant, vous marchez sur des nuages et dansez dans des champs de pâquerettes pendant 9 mois. Enfin, l'homme en tout cas. Mais cette fois-ci, la réalité des choses frappe bien plus tôt".

On ne sait pas trop d'où ça vient mais il adore les applaudissements

La paternité est un bonheur pour Kit Harington, mais aussi une épreuve. L'acteur n'a jamais caché qu'avoir un enfant était parfois épuisant. Mais cette fatigue n'aura pas été veine. En pleine conversation, Kit Harington a avoué à Jimmy Fallon que son fils de 2 ans était "plutôt intelligent" pour son âge. Et qu'il avait tendance à aimer être admiré, comme ses parents quand ils défilent sur le tapis rouge. "On ne sait pas trop d'où ça vient mais il adore les applaudissements, a effectivement révélé son père. À chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, on l'applaudit. Et on a peur, maintenant, que ce soit nos applaudissements qui le poussent à agir". Déjà le goût de la gloire...