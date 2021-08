Kit Harington, papa épuisé : "Vous n'avez pas de répit"

Après avoir interprété durant huit saisons le rôle de Jon Snow dans la série à succès Game Of Thrones, Kit Harington passe désormais la plupart de son temps à prendre ses marques dans son nouveau rôle : celui d'un père de famille. Après s'être marié à l'actrice Rose Leslie, en juin 2018, dans un manoir de style Tudor situé dans l'Est de l'Angleterre, l'acteur de 34 ans s'est récemment confié auprès du média américain Access Hollywood, samedi 31 juillet 2021, sur sa paternité.

"Ils vous en parlent et ils ne vous en parlent pas, a-t-il d'abord confié au sujet de la paternité, tout le monde dit : 'Écoutez, c'est grand ce que vous allez traverser'. Vous n'avez aucun moyen de le savoir tant que cela ne se produit pas." Et de poursuivre, non sans humour : "Ce qui vous surprend, c'est de se dire : 'Oh, ça dure toujours.' Vous n'avez pas de répit."

Depuis la naissance de son petit garçon, le 16 février dernier, le jeune acteur n'a pas manqué de partager durant cette entrevue toute l'admiration et la fascination qu'il ressent au quotidien à ses côtés : "Tous les jours, je me réveille et je m'occupe de ce petit humain et maintenant, nous faisons partie d'une unité ensemble. Je pense que ce qui me surprend le plus dans la paternité, c'est que vous êtes maintenant une unité, vous trois, et c'est une toute nouvelle dynamique que vous devez trouver. Je trouve que tous les jours quand il grandit et change, cela me change aussi. C'est une belle chose, vraiment."

Il voulait déjà devenir père

Lors d'une précédente interview accordée en 2019 à InStyle, le compagnon de Rose Leslie n'avait d'ailleurs pas manqué de partager son envie d'avoir un enfant. Après avoir parlé de la fin de la série Game of Thrones, ce dernier a ainsi expliqué : "Je vais toujours être 'ce gars-là'. Malgré toutes les merveilles que ça m'a apporté, j'ai vécu des choses difficiles. Le travail le plus important que j'aie jamais fait est sur le point de se finir." Et de se corriger : "Bon, pas le plus important. J'espère devenir père." Un souhait aujourd'hui devenu réalité !