Diaporama Kit Harington, papa épuisé : "Vous n'avez pas de répit"

1 / 15 Kit Harington, papa épuisé : "Vous n'avez pas de répit"

2 / 15 Kit Harington à la soirée 1st Primetime Emmy Awards à Los Angeles

3 / 15 Kit Harington et sa femme Rose Leslie main dans la main lors d'une promenade romantique dans le centre-ville de Manhattan à New York City, New York, Etats-Unis, le 6 juillet 2021.





4 / 15 Kit Harington et sa femme Rose Leslie main dans la main lors d'une promenade romantique dans le centre-ville de Manhattan à New York City, New York, Etats-Unis, le 6 juillet 2021.





5 / 15 Kit Harington et sa femme Rose Leslie main dans la main lors d'une promenade romantique dans le centre-ville de Manhattan à New York City, New York, Etats-Unis, le 6 juillet 2021.





6 / 15 Kit Harington (Game of Thrones) passe un moment avec son fils dans un parc de New York le 28 juin 2021.

7 / 15 Kit Harington et sa femme Leslie Rose font du shopping à New York City, New York, Etats-Unis, le 30 avril 2021.





8 / 15 Kit Harington et sa femme Leslie Rose font du shopping à New York City, New York, Etats-Unis, le 30 avril 2021.





9 / 15 Kit Harington - Photocall de la 77ème cérémonie annuelle des Golden Globe Awards au Beverly Hilton Hotel à Los Angeles, le 5 janvier 2020.





10 / 15 Kit Harington et sa femme Rose Leslie - Photocall de la 77ème cérémonie annuelle des Golden Globe Awards au Beverly Hilton Hotel à Los Angeles, le 5 janvier 2020.





11 / 15 Rose Leslie et son mari Kit Harington - Photocall de la 77ème cérémonie annuelle des Golden Globe Awards au Beverly Hilton Hotel à Los Angeles, le 5 janvier 2020.





12 / 15 Kit Harington et sa femme Rose Leslie, main dans la main, prennent un avion à l'aéroport de Los Angeles, le 6 janvier 2020.





13 / 15 Kit Harington et sa femme Rose Leslie quittent l'église St Botolph-without-Bishopsgate après avoir participé à la soirée de chants de Noël de l'association "MS Society" à Londres, le 10 décembre 2019.

14 / 15 Kit Harington - Les célébrités assistent à la cérémonie des Emmy Awards à Los Angeles, le 22 septembre 2019.