Kit Harington et Rose Leslie sont parents ! Le sexe du bébé révélé, première sortie à trois

Les interprètes de Jon Snow et Ygritte sont en couple depuis leur rencontre sur le tournage de GoT il y a maintenant 10 ans. Après l'annonce de leurs fiançailles en 2017, les deux acteurs se sont mariés en Ecosse au printemps 2018. Depuis, ils se sont installés dans un manoir de style Tudor, dans l'Est de l'Angleterre. "C'est incroyablement vieux. Nous avons un toit de chaume, qui contient actuellement un énorme nid de frelons. J'adore penser à la maison et à toutes les personnes qui y ont vécu. Étaient-ils heureux, comment vivaient-ils? Toutes les familles passant sous ces anciennes poutres", avait-elle expliqué Rose Leslie à Make Magazine en septembre dernier.

"Quelle chose glorieuse que de pouvoir se réfugier à la campagne et récupérer. C'est un grand privilège d'être entouré de verdure, de chants d'oiseaux, de haies et de nos charmants voisins. C'est tellement paisible." Un havre de paix au vert, idéal pour accueillir un nouveau-né en toute tranquillité, loin des regards indiscrets.