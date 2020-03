Sophie Turner au mariage de Kit Harington : "Le pire choix de tous les temps"

Héroïne de série, actrice flamboyante de cinéma, égérie Louis Vuitton... Sophie Turner accumule les cordes à son arc. Mais voilà. Fut une époque, la jeune femme de 24 ans n'était pas exactement ce qu'on appelle une icône de mode. Sa pire entorse au mauvais goût ? Le 23 juin 2018, en Écosse, en l'église Rayne d'Aberdeen. Ce jour-là, son confrère de Game of Thrones Kit Harington – a.k.a Jon Snow – épousait sa partenaire de jeu, la sauvageonne de fiction, Rose Leslie. Parmi les invités : Peter Dinklage – Tyrion Lannister –, Emilia Clarke – Daenerys Targaryen –, Maisie Williams – Arya Stark – et, fatalement, Sophie Turner.

Or, en se préparant pou l'événement, l'interprète de Sansa Stark avait fait la petite erreur d'opter pour un blazer rouge en guise de robe et de longue cuissardes de cuir noir pour recouvrir ses jambes. "J'ai eu une urgence mode. Les deux robes chics que j'avais choisies ne me convenaient pas, parce qu'elles étaient arrivées le jour du mariage et que je n'avais pas eu le temps de les essayer, regrette-t-elle dans le magazine Elle. Je me disais : 'Si je porte des talons simples, on verra toutes mes jambes, ou alors je me couvre un peu...' Ça a été un désastre. Juste le pire choix stylistique de tous les temps !"