Sophie Turner enceinte de son premier enfant : Joe Jonas bientôt papa !

"Beaucoup de mon bonheur actuel est lié à la personne dont je suis tombée amoureuse, qui m'aime plus que lui-même et qui souhaite me voir trouver mon propre bonheur, avait confié l'égérie Louis Vuitton dans une interview au magazine américain Glamour au printemps 2019. C'est probablement la chose la plus importante qui m'a poussée à trouver qui je suis, et à trouver mon épanouissement ailleurs que dans la comédie."

En plus de l'arrivée de son premier enfant, les prochains mois s'annoncent bien remplis pour le couple, d'un point de vue professionnel. Avec ses frères Kevin et Nick, Joe Jonas, 30 ans, s'apprête à entamer une nouvelle résidence événement à Las Vegas en avril 2020. De son côté, maintenant que la série Game of Thrones est terminée, Sophie Turner prépare une mini-série inspirée du roman de Richard Abate, Survive, qui sera diffusée sur la nouvelle application vidéo Quibi.