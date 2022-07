Sophie Turner et Joe Jonas parents pour la deuxième fois : le sexe du bébé révélé

Une nouvelle vie a commencé pour Sophie Turner et Joe Jonas ! L'actrice de 26 ans et le chanteur de 32 ans sont devenus parents pour la deuxième fois. "Joe et Sophie sont très heureux d'annoncer l'arrivée de leur petite fille !", ont affirmé les représentants du couple à People. Leur premier enfant, Willa, petite fille née en 2020, est donc officiellement grande soeur. Pour l'heure, aucune autre information concernant la date de naissance et le prénom du bébé n'ont été communiquées.

Si elle a officiellement confirmé sa seconde grossesse en mai dernier lors d'une interview pour le magazine Elle, Sophie Turner avait vendu la mèche bien avant. Outre des clichés d'elle sur lesquels son baby bump ne faisait aucun doute, plusieurs apparitions avec Joe Jonas sur les tapis rouges, notamment celui de la soirée Vanity Fair en marge de la 94ème cérémonie des Oscars en mars dernier, confirmaient l'arrivée prochaine du second enfant du couple.

Le début de l'histoire d'amour entre Sophie Turner et Joe Jonas remonte à 2016. A l'époque, les futurs tourtereaux font connaissance grâce à des amis communs. Près d'un an plus tard, Joe Jonas demande Sophie Turner en mariage. Ils filent à Las Vegas pour une première cérémonie déjantée avant des festivités bien plus officielles dans le Sud de la France, au Château de Tourreau, situé au coeur de la Provence entre Orange et Avignon. Mariés en 2019, ils mettent vite un bébé en route. Leur petite Willa voit le jour en juillet 2020.

La famille s'est donc de nouveau agrandie et pas qu'un peu ! Si Sophie Turner et Joe Jonas viennent d'accueillir leur deuxième enfant, un autre bébé a lui aussi fait son arrivée dans le clan. Il s'agit de la fille de Priyanka Chopra et Nick Jonas, née par mère porteuse et appelée Malti Marie. Il y a donc de fortes chances que toutes ces cousines fassent leurs bêtises ensemble, avec Alena, 8 ans et Valentina, 5 ans, les enfants que Kevin, le plus grand des frères Jonas, a lui aussi eus avec son épouse Danielle. A quand les Jonas Sisters ?