Joe Jonas et Sophie Turner : Parents d'une petite fille, ils révèlent son prénom

L'heureux événement qu'ils attendaient depuis de longs mois est enfin arrivé ! Lundi 27 juillet 2020, il a été révélé que Joe Jonas et Sophie Turner ont accueilli leur premier enfant ensemble. C'est le tabloïd américain TMZ qui a d'abord annoncé la nouvelle, avançant que l'ex-vedette de Game of Thrones, âgée de 24 ans, a donné naissance à une petite fille prénommée Willa, laquelle serait née le mercredi 22 juillet dans un hôpital de Los Angeles.

Dans la foulée, le magazine People a pu se procurer les toutes premières confidences des jeunes parents comblés. À travers un très bref communiqué transmis par leurs agents, ils ont confirmé la nouvelle et se sont dits "ravis d'annoncer la naissance de leur bébé". Une source a de son côté déclaré à Entertainment Tonight que "le couple est déjà obsédé et ne peut pas arrêter de se réjouir du nouveau membre de la famille", voulant "profiter de ce moment spécial".

Pas d'annonce en grande pompe sur les réseaux sociaux donc et une naissance en toute discrétion, à l'image de la grossesse de Sophie Turner. En effet, la comédienne et Joe Jonas n'ont même jamais évoqué publiquement l'arrivée d'un bébé dans leur vie. Seules les récentes images de la jolie blonde britannique, au ventre très arrondi et le visage masqué, ont pu le confirmer. Les amoureux seront sans aucun doute tout aussi prudents quant à la suite, notamment en raison de l'épidémie de coronavirus.

Pour rappel, Joe Jonas et Sophie Turner se sont mariés deux fois, en mai et en juin 2019. Après s'être envolés secrètement à Las Vegas, ils ont organisé une somptueuse cérémonie dans le Sud de la France, à Sarrians, au château de Tourreau. Ce n'est qu'au mois de février dernier que de premières rumeurs rapportant que Sophie Turner était enceinte émergeaient.

Félicitations aux heureux parents !