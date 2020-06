Sophie Turner enceinte : balade en claquettes avec son mari Joe Jonas

Un heureux événement attend Sophie Turner ! L'ex-héroïne de Game of Thrones, enceinte, donnera bientôt naissance à son premier enfant. En attendant le grand jour, elle se dégourdit les jambes sous le soleil, au bras de son mari, le futur papa Joe Jonas.

Le couple n'a jamais évoqué cette grossesse publiquement, une confirmation désormais inutile au vu des formes de l'actrice. Sophie Turner affiche un ventre de plus en plus rond, comme on a pu le voir ce mercredi 24 juin 2020. La jolie blonde de 24 ans a profité d'un après-midi ensoleillé pour se balader avec son époux Joe Jonas. Main dans la main, visages masqués en raison du coronavirus, les futurs parents ont marché sur la route en discutant.

Pour cette promenade en amoureux, Sophie Turner avait enfilé un long T-shirt kaki, un short noir et des claquettes. Grossesse oblige, la star de la saga X-Men mise sur le confort !

Sophie Turner et Joe Jonas avaient déjà été aperçus en pleine balade début juin. Les jeunes mariés ont participé à une manifestation en soutien au mouvement Black Lives Matter et contre les violences policières et le racisme. Cette vague de contestation et de rassemblements a été provoquée par les meurtres de George Floyd, Breonna Taylor ou encore Ahmaud Arbery, trois personnes noires américaines tuées par des policiers (et par un ancien policier et son fils pour Ahmaud Arbery).