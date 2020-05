Carice Van Houten (Game of Thrones) effrayée par les fans, "ingrats"

La série Game of Thrones s'est terminée il y a un an. Déjà ! Et si cette fin reste tant à l'esprit des fans, c'est parce qu'elle les a très peu convaincus. Les réponses apportées par le dernier épisode de la saison 8 du show de HBO en ont laissé beaucoup sur leur faim... ce qu'une des actrices concernées ne cautionne pas du tout. Cette damoiselle, c'est la célèbre sorcière rouge, Lady Melisandre, ou plutôt son interprète néerlandaise, Carice van Houten. "Le fait que les gens soient déçus découle simplement du fait que le reste était si bon, explique-t-elle à Insider. Du coup, j'ai l'impression que le public est un peu ingrat. Vous avez passé de super moments avec la série et, oui, forcément, vous n'allez pas aimer la fin parce qu'elle ne sera jamais exactement ce que vous aviez anticipé."

Reste que les aventures de la famille Stark, les grandes flambées de Queen Daenerys ou les vengeances machiavéliques de Cersei resteront dans les annales et ce, malgré la pétition qui a circulé contre le show adapté des romans de George R. R. Martin. Hé oui... le saviez-vous ? Plus de 2 millions de spectateurs ont signé un manifeste exigeant que les créateurs du show travaillent sur une nouvelle fin ! "C'est de l'extrémisme, s'inquiète Carice van Houten. C'est effrayant ! Connaissant les auteurs de la série, et sachant à quel point ils sont bons... Ils ne méritent pas ça. Je pense qu'ils sont assez cool pour gérer tout ça, mais ce sont tout de même des êtres humains. Ils ont essayé de travailler sur une bonne production."

Cette fin, aussi décriée soit-elle, Carice van Houten l'a vécue elle-aussi en tant que téléspectatrice. Comme beaucoup de héros de la série, la sorcière rouge est (attention spoiler) morte – son heure est venue durant le troisième épisode de cette huitième saison. Après avoir achevé sa longue to-do list, dont ressusciter Jon Snow et accoucher d'une ombre démoniaque entre autres choses, l'incandescente enchanteresse a abandonné le collier qui la maintenait en vie, se répandant en cendres dans les neiges de Winterfell. "J'ai adoré mon arche scénaristique, conclut-elle. J'ai bien fait le tour de mon personnage. A un moment, son monde commence à s'effondrer, et c'est ce moment que j'ai préféré jouer." Un joli souvenir qu'elle pourra partager avec son petit garçon, peut-être, quand celui sera en âge de voir des grands messieurs couper la tête de pauvres chevaux sans la moindre raison...