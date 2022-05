Nick Jonas et Priyanka Chopra : 1re photo de leur fille après 100 jours en soins intensifs

La fête des Mères avait une saveur particulière pour Priyanka Chopra. Si en France, cet événement ne sera célébré que le 29 mai prochain, aux Etats-Unis les mamans étaient à l'honneur le dimanche 8 mai. Pour l'occasion, l'épouse de Nick Jonas a fait une belle surprise à sa communauté Instagram et a annoncé une grande nouvelle.

La divine brune de 39 ans a en effet posté une première photo de sa fille Malti Marie. Bien que son visage soit dissimulé afin de la préserver, les internautes peuvent la voir blottie dans les bras de sa maman. Elle est vêtue d'une petite combinaison lavande et d'un noeud de la même couleur. La femme de Nick Jonas la serre fort dans les bras, les yeux fermés comme pour profiter davantage de cet instant béni. Le jeune homme de 29 ans regarde quant à lui tendrement sa merveille.

"Nous ne pouvons pas nous empêcher de réfléchir à ces derniers mois et aux montagnes russes que nous avons vécues, que nous connaissons maintenant, que tant de personnes ont également vécu. Après plus de 100 jours à l'USIN [Unité de soins intensifs néonatals, NDLR], notre petite fille est enfin à la maison. Le parcours de chaque famille est unique et nécessite un certain niveau de foi, et bien que le nôtre ait été difficile, ce qui devient très clair, c'est à quel point chaque instant est précieux et parfait", peut-on lire en légende de la tendre publication. L'actrice notamment vue dans la série Quantico n'a également pas manqué de remercier le personnel des hôpitaux dans lesquels sa fille est restée.

Les internautes ont bien vite souhaité plein de bonheur à l'heureux couple qui peut enfin commencer une nouvelle vie plus sereinement.