Nick Jonas et Priyanka Chopra dévoilent enfin le prénom de leur petite fille !

Le chanteur Nick Jonas et sa compagne Priyanka Chopra ont enfin révélé le prénom de leur fille. Les deux tourtereaux ne se sont pas pressés puisque l'annonce intervient près de 3 mois après la naissance. Leur petite fille, née en janvier dernier par mère porteuse, répond au doux nom de... Malti Marie, comme l'a confirmé People après avoir eu vent des informations de TMZ. La naissance a eu lieu le 15 janvier dernier à l'hôpital de San Diego. Le couple avait surpris son monde en postant sur les réseaux sociaux l'officialisation de l'heureuse nouvelle, qui avait été gardée secrète.

"Nous sommes fous de joie de confirmer que nous avons accueilli un bébé via une mère porteuse. Nous demandons respectueusement le respect de notre vie privée pendant cette période particulière où nous nous focalisons sur notre famille" avait déclaré la bombe de Matrix âgée 39 ans. En janvier dernier, une source proche du duo avait déclaré à People que le couple attendait depuis très longtemps d'avoir cet enfant et qu'ils étaient impatients d'endosser le rôle de parent. "C'est un moment très heureux pour tout le monde. Nick et Priyanka sont définitivement prêts pour ce nouveau défi dans leur vie. C'est une chose que les deux voulaient. Maintenant c'est leur moment et ils ne peuvent pas être plus préparé à élever un enfant", a-t-on fait savoir.