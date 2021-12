Priyanka Chopra : La star de 'Matrix Resurrections', canon en dentelle transparente

L'aventure Quantico terminée, Priyanka Chopra part à la conquête du grand écran ! Elle se met en scène dans Matrix Resurrections, un des films les plus attendus de cette fin d'année. L'actrice en assure la promo avec style, osant la tenue tout en dentelle pour une interview télévisée.

Une journée marathon attendait Priyanka Chopra, ce jeudi 16 décembre 2021. L'ex-Miss Monde l'a commencée sur le plateau de Good Morning America puis achevée dans les studios du talk show Late Night with Seth Meyers. Priyanka s'est changée pour chacune de ses apparitions et avait réservé à Seth Meyers sa tenue la plus sexy.

Toute de dentelle vêtue avec une tenue Dolce & Gabbana, l'épouse du chanteur Nick Jonas a régalé les photographes qui l'ont croisée. Priyanka Chopra portait un blazer, un corset et un pantalon noirs issus de la collection printemps-été 2022 de la maison italienne. Un masque également en dentelle et des sandales Stuart Weitzman complétaient son look du soir.