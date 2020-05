Lilly Wachowski : Gros tacle à Elon Musk après sa référence à Matrix

Tout a commencé avec un tweet d'Elon Musk. Le milliardaire et patron de Tesla a tweeté "Prenez la pilule rouge", le 17 mai 2020, en référence à la scène culte où Neo (Keanu Reeves) doit choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue proposée par Morpheus (Laurence Fishburne). Si la bleue lui fera oublier tout ce qu'il sait pour qu'il continue à vivre dans un monde factice, la rouge lui montrera la réalité et la vérité sur la matrice.

Alors que le tweet d'Elon Musk commence à gagner en popularité, Ivanka Trump en a profité pour retweeter le milliardaire et lui répondre "Je l'ai prise !". Aux États-Unis, cette expression a été déviée de son sens initial. On l'utilise désormais pour dire qu'on a changé de bord politiquement, notamment lorsqu'on se retourne vers l'extrême droite.

C'en était trop pour Lilly Wachowski, co-réalisatrice de la saga, qui s'est empressée de répondre. "Allez tous les deux vous faire f*utre", a-t-elle tweeté. Compte tenu de la popularité de son tweet, la réalisatrice a ensuite appelé les internautes à faire un don à la Brave Space Alliance, association dédiée à l'apprentissage des personnes LGBTQ.

Si le tweet d'Elon Musk a été si populaire d'emblée, c'est que le puissant PDG croit aux thèses complotistes sur la pandémie. Prendre "la pilule rouge" est donc une manière de voir ce qu'on nous aurait caché sur le coronavirus. Contrarié par la fermeture obligatoire des entreprises en Californie, il a également qualifié le confinement de "fasciste" et menacé de déménager le siège social de Telsa dans un autre État américain.

Notons que Lilly Wachowski travaille actuellement sur le 4e volet de la saga Matrix. Le tournage du film, retardé à cause du Covid-19, devrait se terminer en juillet prochain.