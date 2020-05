Elon Musk explique comment prononcer le prénom de son fils, X AE A-12

Plutôt que de l'appeler Enzo, Elon Musk a choisi d'appeler son fils X AE A-12. Le patron de Tesla, 48 ans, vient d'expliquer comment prononcer le curieux prénom du bébé, qui intrigue et titille la curiosité de sa communauté. Invité du podcast Joe Rogan Experience le jeudi 7 mai 2020, il a expliqué que c'était sa compagne Grimes qui avait "en partie" trouvé l'idée de ce prénom. "Ouais, elle est douée pour trouver des prénoms", a-t-il assuré.

D'après le milliardaire, X se prononce "comme la lettre", tandis que "AE" se prononce "ash", comme nombre d'internautes l'avaient effectivement deviné. Elon Musk raconte ensuite qu'il a trouvé la dernière partie du prénom, "A-12", en hommage à l'avion espion américain Lockheed A-12. Là encore, les fins limiers du net avaient vu juste. "A-12, c'est ma contribution. Le A-12 est le précurseur du SR-17, l'avion le plus cool de tous les temps", ajoute-t-il. Alors pourquoi ne pas avoir prénommé son fils directement SR-17 ? Personne ne le sait.

Ces explications... partielles sont loin d'élucider totalement le mystère de ce prénom qui relève plus du nom de code !

Elon Musk et Grimes, tous deux âgés de 32 ans, ont accueilli lundi leur premier enfant à deux. Il s'agit du premier enfant de l'artiste, tandis que le patron de Space X avait déjà cinq fils issus d'un précédent mariage. Son premier fils, Nevada, est décédé à seulement 10 semaines d'une mort subite du nourrisson, en 2002.

Lors de son passage dans le podcast Joe Rogan Experience, Elon Musk s'est confié sur le fait de devenir père une fois de plus. "Je pense que c'est mieux d'être plus âgé pour avoir un bébé. Je l'apprécie plus. Les bébés sont géniaux. Ils sont de petits êtres d'amour. C'est merveilleux", a-t-il détaillé. Rappelons qu'Elon Musk et Grimes sont en couple depuis mai 2018.