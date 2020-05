Elon Musk papa : Le prénom hors du commun de son fils intrigue

Dans l'historique des prénoms d'enfants de stars, X AE A-12 est probablement le plus original. S'agit-il d'une formule mathématique ou de la phonétique du prénom réel ? Les fans d'Elon Musk mènent l'enquête. Une fan a attiré son attention avec une théorie possible. Le fils de l'homme d'affaires s'appellerait X Ash Archangel. "AE" est une ligature (fusion de caractères pour n'en former qu'un) qui se prononce Ash en anglais. "A-12" serait une référence au Lockheed A-12, un avion espion américain mis en service par la CIA. Son nom de code au sein du service de renseignement était Archangel.

Le Lockheed A-12 a passé le mur du son pour la première fois le 4 mai 1962. Le 4 mai, date de naissance du fils d'Elon Musk et Grimes.