Grimes a accouché : son compagnon Elon Musk poste des photos du bébé

La chanteuse Grimes, compagne d'Elon Musk, a accouché et donné naissance à leur premier enfant. Le geek milliardaire a partagé les premières photos du petit garçon, exauçant le souhait de followers sur Twitter.

Elon Musk y compte plus de 33 millions d'abonnés et comptait passer sa soirée du lundi 4 au mardi 5 mai 2020 à tweeter sur la Model S de son constructeur, Tesla. Une abonnée lui a demandé "des nouvelles du bébé". Elon Musk a répondu : "Il arrive dans quelques heures !" Effectivement, le fils de l'entrepreneur est venu au monde quelques heures plus tard.

Elon Musk a tweeté "la maman et le bébé vont bien" le mardi 5 mai 2020 à 2h26. Face aux réactions de plus en plus nombreuses, l'homme de 48 ans a alors improvisé un questions-réponses avec les internautes.