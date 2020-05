Priyanka Chopra dévoile une photo de son premier date avec Nick Jonas

Il y a deux ans, la vie de Priyanka Chopra et Nick Jonas a été chamboulée de la meilleure des façons. Il y a tout juste deux ans, le 25 mai 2018, l'actrice de Quantico et le chanteur avaient leur premier rendez-vous amoureux. Pour fêter le deuxième anniversaire de ce moment inoubliable et cher à leur coeur, l'actrice d'origine indienne a dévoilé une photo inédite, capturée lors de ce premier date.

"Il y a deux ans aujourd'hui, nous avons pris notre toute première photo ensemble. Chaque jour depuis m'a apporté une joie et un bonheur infini. Je t'aime Nick. Merci de rendre notre vie ensemble tellement incroyable. À de nombreux autres rendez-vous...", a-t-elle écrit sur Instagram, le lundi 25 mai 2020. Sur cette fameuse photo, on les voit tous les deux porter des casquettes de baseball, assis dans les gradins du Dodger Stadium de Los Angeles.