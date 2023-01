Priyanka Chopra et Nick Jonas, grande première ! Le visage de leur fille Malti dévoilé, on craque

Les jeunes parents que sont Priyanka Chopra et Nick Jonas viennent de passer un cap. Très exposés de par leur statut de stars, la comédienne de 40 ans et le chanteur de 30 ans avaient réussi à préserver l'identité de leur petite fille. Quatre ans après leur mariage, sans prévenir personne, les amoureux ont accueilli leur premier enfant via mère porteuse : une petite fille prénommée Malti.

Un an plus tard, Malti se porte comme un charme et a hérité du sens de la mode de sa célèbre mère. La jolie famille s'était réunie à Los Angeles pour une occasion bien particulière : l'obtention d'une étoile sur le Walk of Fame des Jonas Brothers. Les quatre frères avaient donc répondu présent ce lundi 30 janvier pour assister à cette cérémonie un peu spéciale, tous accompagnés de leur femme et de leurs enfants.

Comme son frère Joe avec Sophie Turner, Nick Jonas a pu compter sur le soutien de son épouse Priyanka et de leur petite Malti, dont la bouille a enfin été montrée au grand public pour le plus grand bonheur des fans du clan. Très élégante dans une tenue crème, un petit noeud vissé sur la tête, Malti n'a pu masquer la fierté qu'elle avait en voyant son papa décrocher son étoile. Pour preuve, les nombreux gazouillis du bébé dans les bras de maman sur les images dévoilées par Priyanka Chopra sur Instagram.