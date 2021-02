Priyanka Chopra et son opération ratée : "Mon visage était complètement différent"

Les mémoires de stars révèlent toujours d'étonnants secrets, et celles de Priyanka Chopra en regorgent ! L'actrice indienne de 38 ans confie par exemple qu'elle a subi plusieurs interventions de chirurgie esthétique. Elles lui ont permis de reconstruire son nez, détruit par une opération ratée.

Unfinished est le titre du livre de Priyanka Chopra Jonas. L'ex-héroïne de la série Quantico y raconte son parcours et révèle avoir subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique. Tout a commencé par une première intervention à portée médicale ; Priyanka souffrait de difficultés respiratoires, et un polype a été décelé dans sa cavité nasale.

En retirant cette tumeur bénigne, le chirurgien a malheureusement détruit son os nasal. Priyanka Chopra et sa famille l'ont découvert en retirant les pansements. "Ma mère et moi étions horrifiées. Mon nez d'origine avait disparu. Mon visage était complètement différent. Je n'étais plus moi, écrit la femme de Nick Jonas. À chaque fois que je regardais dans le miroir, une étrangère me regardait, et je pensais que ma perception de moi-même ou mon estime de soi ne s'en remettraient jamais."